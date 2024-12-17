Представитель переходного правительства Сирии, сформированного после свержения президента Башара Асада, призвал Россию «пересмотреть» свое военное присутствие в стране. Обейда Арнаут, представитель правительства, возглавляемого группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), отметил в интервью AP и Euronews, что их решение вывести корабли ВМФ из портов и переместить парки военной техники с баз не дает четкого представления о том, действительно ли Кремль выводит войска, или это часть их регулярных перемещений.

«Я думаю, что Россия должна пересмотреть присутствие в Сирии, а также свои интересы», — цитирует его слова Euronews. «Их интересы были связаны с преступным режимом Асада. Они могут пересмотреть свои взгляды и выступить с инициативами в адрес новой администрации, чтобы показать, что у них нет вражды с сирийским народом и что эпоха режима Асада наконец-то закончилась», — добавил Арнаут.

Российская колонна была замечена на пути из Латакии в Тартус, где находится одна из ключевых баз России. Вместе с авиабазой Хмеймим эти объекты стратегически важны для Москвы, обеспечивая доступ к Средиземному морю и выход на африканский континент.

Западные аналитики считают, что Россия, возможно, сокращает свое присутствие в Сирии, но Кремль это пока не подтвердил. Арнаут призвал Москву пересмотреть свои связи с режимом Асада и наладить отношения с новым правительством, подчеркнув, что Сирия вступает в новую эпоху, нацеленную на восстановление единства и окончание многолетнего конфликта. США, Великобритания, Германия, Франция и ЕС уже подтвердили первые контакты с новым правительством.