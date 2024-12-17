Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре, где обсудили ситуацию в Сирии и перспективы сотрудничества.

«Турция – единственная страна и единственный союзник по НАТО, которая разгромила обе террористические организации (ДАЕШ и PKK) на поле боя. Мы категорически не допустим их усиления. В будущем нашего региона нет места ни ДАЕШ, ни PKK и их производным», – заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, после 61 года «тирании, угнетения и тьмы» падение режима БААС оставило страну в руинах. «Мы столкнулись с Сирией, где убито около миллиона человек, половина населения перемещена, и страна измотана 13-летним конфликтом», – отметил он.

Эрдоган подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства и сохранения территориальной целостности Сирии. Он также сообщил о возобновлении работы турецкого посольства в Дамаске после 12,5-летнего перерыва.

В контексте отношений с ЕС президент Турции заявил о стратегической важности европейского направления: «Как страна-кандидат, мы обладаем политической волей к более сильному и институционализированному партнерству, чем когда-либо».

На предстоящем саммите ЕС Эрдоган ожидает решений по модернизации Таможенного союза и поэтапному переходу к безвизовому режиму через упрощение действующих процедур.

Турецкий лидер также обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в секторе Газа, призвав к оказанию давления на правительство Нетаньяху для прекращения боевых действий и обеспечения доступа гуманитарной помощи.