Венгрия и Словакия заблокировали предложение ЕС ввести общеевропейские санкции против грузинских чиновников, причастных к подавлению протестов в стране.

Брюссель, однако, продвигает план по приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Для его утверждения требуется лишь квалифицированное большинство, а не единогласное решение всех 27 стран блока. Европейская комиссия займется разработкой этого механизма.

Санкции против Тбилиси предложила новый верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас. Во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе она предложила осудить подавление протестов в Грузии. Это стало ее первым предложением с момента вступления в должность 1 декабря.

«Это мое первое венгерское вето, но я гарантирую, что не последнее», — заявила Кальяс после встречи. Она отметила, что санкции требуют единогласной поддержки всех 27 стран ЕС, но подчеркнула, что приостановка визового режима станет «символическим» первым шагом.

Венгрия, тесный союзник партии «Грузинская мечта», заранее выразила свое намерение наложить вето на любые ограничительные меры. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал действия ЕС «рекордом политического лицемерия» и охарактеризовал правительство Грузии как «миролюбивое» и «патриотическое».

Словакия, чье руководство часто согласовывает внешнюю политику с Венгрией, также выступила против санкций, хотя более сдержанно. Министр иностранных дел Юрай Бланар отметил: «поспешные шаги не помогут», призвав к уважительному диалогу с Грузией.

С 28 ноября грузинские улицы охвачены протестами, вызванными решением премьера Ираклия Кобахидзе отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Демонстрации сопровождались насильственными действиями, арестами оппозиционных лидеров и обвинениями в нарушении прав человека.

На фоне протестов парламент избрал нового президента Михаила Кавелашвили, автора спорного закона об «иностранных агентах». Уходящая президент Саломе Зурабишвили назвала это решение «пародией».