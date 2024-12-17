Илон Маск, глава SpaceX и крупнейший донор Дональда Трампа, вероятно, не сможет занять какой-либо пост в будущей администрации, пишет Wall Street Journal (WSJ). Все дело в том, что у Маска не будет доступа к самым высоким уровням государственной секретности, даже несмотря на участие его компании в запуске военных спутников США. Юристы SpaceX рекомендовали Маску не подавать заявку на такой допуск из-за его связей с иностранными официальными лицами и употребления наркотиков.

В настоящее время Маск обладает «‎‎высшим секретным» допуском, который он получил после длительных проверок, начавшихся после обсуждения употребления марихуаны в подкасте с Джо Роганом в 2018 году. Однако этого уровня недостаточно для доступа к информации о государственных грузах, запускаемых его ракетами. То есть Маск знает, как военные грузы попадают на орбиту, но что конкретно внутри ящиков — не знает.

В настоящее время Маск не имеет права входить в помещения SpaceX, где обсуждаются секретные проекты, такие как шпионские спутники программы Starshield. В то время как более 400 сотрудников компании имеют доступ к засекреченной информации, сам Маск остается в стороне от наиболее чувствительных данных.

Юристы SpaceX предупредили: запрос на более высокий уровень допуска может привести к утрате текущих полномочий Маска. Проблемы могут возникнуть из-за сообщений о том, что Маск употреблял кетамин для «‎стимуляции креативности»‎, а также из-за контактов с такими иностранными лидерами, как Владимир Путин. С последним Маск, по его собственным словам, регулярно общается с 2022 года.

В случае возвращения Трампа в Белый дом ситуация может измениться. Маск пожертвовал $200 млн на переизбрание республиканца и назначен возглавить новое правительственное ведомство по «‎эффективности управления‎». Как утверждает сам Трамп, нововведения миллиардера помогут сократить федеральный бюджет на $2 трлн.

WSJ отмечает, что будущий президент может лично предоставить Маску доступ к секретной информации, что устранит необходимость в формальных процедурах. Однако пока таких заявлений от Трампа не поступало.

Тем не менее миллиардер, похоже, этим не обеспокоен. На встрече в Пенсильвании он заявил: «‎Большая часть секретной информации на самом деле скучна. Если нет реальной угрозы для страны, все должно быть доступно для общественности‎».