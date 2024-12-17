В Центральном банке Сирии сохранилось 26 тонн золота, режим Башара Асада не успел их вывезти во время бегства в Россию, выяснило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сирия выходит из хаотичного падения режима практически полностью лишенной валютных резервов. Золотой запас стоимостью $2,2 млрд по текущим ценам остался нетронутым, но ликвидные активы страны сократились до критически низкого уровня, заставляя Сирию балансировать на грани финансовой катастрофы.

До начала гражданской войны в 2011 году Центральный банк Сирии сообщал о наличии $14 млрд валютных резервов. В 2010 году их объем оценивался Международным валютным фондом в $18,5 млрд. Сегодня, по оценкам, наличные резервы Сирии составляют лишь около $200 млн, причем некоторые источники говорят о сумме, не превышающей «нескольких сотен миллионов».

Местная валюта Сирии — сирийский фунт — обесценилась на 24900%, с 50 фунтов за доллар в 2011 году до 12500 сегодня. Без значительных внешних поступлений или отмены санкций новое правительство столкнулось с непростой задачей — восстановлением страны, оставшейся банкротом после войны и управленческих просчетов.

Такое резкое сокращение подчеркивает катастрофические экономические последствия войны и зависимость режима Асада от резервов для финансирования военных операций и государственных расходов.

Режим активно расходовал валютные резервы для обеспечения импорта топлива, продовольствия и военных нужд. Кроме того, за счет этих средств Асад покупал лояльность своих военных и расплачивался с Россией и Ираном за поставки оружия.

Эти меры привели страну к финансовому коллапсу. Захват нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии террористами PKK/YPG усилил экономический кризис, а жесткие западные санкции перекрыли оставшиеся источники доходов.

После того как Асад бежал в Россию 8 декабря, он оставил страну с разоренной экономикой. Как пишет Reuters, в тот же день мародеры попытались попасть в хранилище ЦБ страны. Хотя злоумышленники проникли в некоторые части банка, им не удалось добраться до золотого запаса. Новая администрация Сирии проверила сейф ЦБ и убедилась, что запас остался нетронутым — сейчас это фактически последняя надежда Дамаска на восстановление.