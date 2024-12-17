Китай готовится к беспрецедентному увеличению бюджетного дефицита до 4% ВВП в 2025 году. Это решение, принятое на Центральной экономической рабочей конференции (CEWC), знаменует самый высокий уровень дефицита в современной истории страны.

Планируемый дефицит превышает целевой показатель в 3% ВВП для 2024 года и соответствует курсу на более «‎‎активную» фискальную политику, провозглашенному на заседаниях Политбюро и CEWC. Дополнительное увеличение расходов эквивалентно примерно 1,3 трлн юаней ($179,4 млрд) и будет частично профинансировано за счет выпуска специальных облигаций.

При этом экономический рост в 2025 году Китай планирует сохранить на уровне около 5%. Однако, несмотря на меры по стимулированию экономики, страну ожидают серьезные вызовы, в основном со стороны Вашингтона.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее пообещал ввести новые пошлины на китайский экспорт. Пошлины могут достичь 60%, что катастрофически ударит по китайским экспортерам, сокращая их прибыль и ухудшая занятость. Многие китайские компании уже начали переносить производство в соседние страны, чтобы избежать пошлин.

Совсем негладко складываются и отношения Пекина с Евросоюзом: в сентябре Брюссель ввел пошлины на китайские электромобили, а в ответ КНР обложила таможенными пошлинами французские коньяки и сыры.

Внутри Китая ситуация не менее сложная: продолжающийся кризис в сфере недвижимости, рост долгов местных органов власти и снижение потребительского спроса угрожают дальнейшему замедлению экономики. Например, цены на жилье снижаются, миллионы единиц недвижимости остаются пустующими, а такие гиганты, как Evergrande, не могут выполнять свои финансовые обязательства.

Центральный банк Китая сигнализировал о переходе к «‎‎умеренно мягкой» денежно-кредитной политике, включая возможное снижение ставок и инъекции ликвидности. Однако такие шаги вызывают опасения из-за уже высокого уровня госдолга, который вырос более чем в пять раз за последние 14 лет.

МВФ предупреждает, что Китай может ждать японский сценарий нулевого роста и долгосрочной стагнации экономики.