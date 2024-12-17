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ЕС возвращается в Дамаск
ЕС намерен возобновить работу своего представительства в Дамаске для налаживания контактов с новым руководством и гражданским обществом
ЕС возвращается в Дамаск
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас / Фото: Reuters
17 декабря 2024 г.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила о планах возобновить работу представительства в Дамаске.

Она напомнила, что ранее в сирийскую столицу направили высокопоставленную делегацию ЕС. Во время гражданской войны европейская миссия была переведена из Дамаска в Бейрут.

«Мы уже начали разумное взаимодействие с новым руководством и гражданским обществом», — заявила Каллас.

По ее словам, Брюссель намерен восстановить полноценную деятельность представительства.

«Мы хотим, чтобы оно снова заработало в полную силу», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Каллас считает, что этот шаг важен для конструктивного взаимодействия с Сирией.

«После краха режима «Баас» будущее Сирии остается позитивным, но неопределенным. Мы должны сотрудничать с региональными игроками. Поэтому необходимо объединиться с арабскими странами, ООН, США и Турцией. Это позволит донести до нового руководства те послания, которые мы хотим видеть», — добавила представитель ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз может пересмотреть санкции против Сирии, если новое руководство страны выполнит ряд условий.

Среди условий Брюсселя: создать в Сирии инклюзивное правительство, обеспечить права женщин и меньшинств. Но главное — Сирия должна избавиться от российского влияния и закрыть военные базы в Тартусе и Хмеймиме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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