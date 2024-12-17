Израильская армия разрабатывает планы нанесения ударов по Йемену в ответ на недавние ракетные и беспилотные атаки со стороны движения хуситов, сообщила в понедельник израильская телерадиокорпорация Kan.

В понедельник представители хуситов заявили об успешной атаке гиперзвуковой баллистической ракетой по «военной цели» возле Тель-Авива. Однако израильские СМИ утверждают, что ракета была перехвачена еще до входа в воздушное пространство страны.

Планы израильской армии, согласно сообщению, включают разведывательные операции и подготовку ударных систем.

Атаки хуситов против Израиля начались с разгара войны в Газе в 2023 году. Группировка заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами. Помимо ракетных ударов, хуситы атакуют судоходные пути в Красном море, пытаясь усилить давление на Израиль.

Израильская армия утверждает, что атаки хуситов координируются Ираном. Как сообщает Kan, йеменская группировка пытается нанести ущерб стратегическим объектам Израиля, включая порты Ашдод и Хайфа, электростанции и газовые платформы. США и союзники сформировали военно-морскую коалицию для борьбы с такими нападениями, но атаки по-прежнему продолжаются.