ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль решил взяться за Йемен?
Израильские военные готовятся к нанесению ударов по йеменским хуситам, сообщили местные СМИ
Израиль решил взяться за Йемен?
Фото: Reuters / Others
17 декабря 2024 г.

Израильская армия разрабатывает планы нанесения ударов по Йемену в ответ на недавние ракетные и беспилотные атаки со стороны движения хуситов, сообщила в понедельник израильская телерадиокорпорация Kan.

В понедельник представители хуситов заявили об успешной атаке гиперзвуковой баллистической ракетой по «военной цели» возле Тель-Авива. Однако израильские СМИ утверждают, что ракета была перехвачена еще до входа в воздушное пространство страны.

Планы израильской армии, согласно сообщению, включают разведывательные операции и подготовку ударных систем.

Атаки хуситов против Израиля начались с разгара войны в Газе в 2023 году. Группировка заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами. Помимо ракетных ударов, хуситы атакуют судоходные пути в Красном море, пытаясь усилить давление на Израиль.

Израильская армия утверждает, что атаки хуситов координируются Ираном. Как сообщает Kan, йеменская группировка пытается нанести ущерб стратегическим объектам Израиля, включая порты Ашдод и Хайфа, электростанции и газовые платформы. США и союзники сформировали военно-морскую коалицию для борьбы с такими нападениями, но атаки по-прежнему продолжаются.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us