В последние дни Израиль усилил атаки на гражданское население и инфраструктуру Газы. В результате ударов по школам и лагерям беженцев были убиты сотни мирных палестинцев. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается: недавние события в регионе не должны отвлекать внимание международного сообщества от совершаемого Израилем геноцида в секторе Газа.

«Международное сообщество не должно закрывать глаза на то, как Израиль использует голод и инфекционные заболевания в качестве оружия против палестинского народа, препятствуя удовлетворению базовых гуманитарных потребностей в Газе», – говорится в заявлении турецкой стороны.

Турция подчеркнула стремление к миру, безопасности и стабильности во всем регионе: «Мы повторяем наш призыв оказать необходимое давление на Израиль для скорейшего подписания соглашения о прекращении огня и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в регион».

«Мы продолжим защищать права палестинского народа, международное право и человеческое достоинство», – заявила Турция.

По данным Министерства здравоохранения Палестины в Газе, за последние сутки в результате трех массовых убийств в различных районах сектора погиб 31 человек, 79 получили ранения. С начала вторжения Израиля в эксклав число погибших возросло до 45 059 человек, раненых – до 107 041.

Ведомство также сообщило, что тела погибших все еще находятся под завалами и на обочинах дорог, но медики и сотрудники гражданской обороны не могут до них добраться из-за противодействия израильских сил.