Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который дифференцирует ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от роли участников и последствий, передает ТАСС.

Согласно новым нормам, организаторам мятежа будет грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет. За участие в мятеже сохраняется действующее наказание – от 12 до 20 лет с ограничением свободы до 2 лет.

Если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, наказание составит от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 миллиона рублей либо пожизненное заключение.

В Уголовный кодекс также вводится новая статья 276.1, предусматривающая наказание для иностранцев за помощь противнику. За финансовую, материально-техническую, консультационную или иную поддержку деятельности против безопасности России предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Изменения коснулись и статьи о государственной измене. Теперь к противнику относятся страны и организации, противостоящие России в вооруженном конфликте или иных действиях с применением военной техники. Переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности его органов власти и организаций, направленной против безопасности РФ.

Законопроект предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за мятеж и помощь противнику в случае добровольного сообщения об этом властям, если действия помогли предотвратить дальнейший ущерб интересам России.