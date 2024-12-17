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Президент Эрдоган: «Пора помочь Сирии встать на ноги»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество поддержать усилия по восстановлению Сирии
Президент Эрдоган: «Пора помочь Сирии встать на ноги»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
17 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем посте в социальной сети X отметил, что за 13 лет международное сообщество не смогло оказать должную поддержку сирийскому народу, столкнувшемуся с войной, разрушениями и гуманитарной катастрофой.

Эрдоган подчеркнул масштаб трагедии, оставленной десятилетиями конфликта: «61 год угнетения, тирании и мрака оставил после себя настоящий хаос. Миллион убитых. Половина населения покинула свои дома. Сирия истощена 13-летним конфликтом».

«Сирийский народ не должен нести этот тяжелый груз в одиночку. Мы призываем соседние страны, международные организации и Европейский Союз оказать Сирии всестороннюю поддержку», — заявил Эрдоган.

Президент также сообщил, что Турция вновь открыла свое посольство в Дамаске после 12,5 лет перерыва. Он подчеркнул, что Анкара продолжит стоять рядом с сирийским народом, помогая восстанавливать страну и поддерживать ее на пути к миру и стабильности.

«Сирия должна встать на ноги с поддержкой друзей и соседей», — заключил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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