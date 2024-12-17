Депутаты Госдумы на заседании 17 декабря одобрили во втором и третьем чтениях закон, позволяющий исключать организации из списка террористических.

Согласно документу, решение об отмене запрета будет принимать суд. Основанием для этого станет иск генерального прокурора или его заместителя и наличие фактов, подтверждающих, что организация прекратила деятельность по пропаганде и поддержке терроризма.

Законопроект поступил в Госдуму в конце ноября. Его приняли в первом чтении 10 декабря.

Российские власти ведут реестр организаций, признанных террористическими по решению судов. Однако до этого механизма для исключения из этого реестра не существовало. Закон создает такую возможность впервые.

Как считают эксперты, инициатива связана с движением «Талибан», которое в 2021 году пришло к власти в Афганистане. Президент Владимир Путин и другие представители российских властей неоднократно говорили о возможности исключения «Талибана» из реестра. Путин называл движение союзником в борьбе с терроризмом, а российские делегации, включая министра обороны Сергея Шойгу, посещали Афганистан. В то же время представители «Талибана» приезжали в Россию. Тем не менее организация по-прежнему остается в списке террористических.

Кроме того, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил аналогичную процедуру для организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.