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«Освобожденный заключенный» в репортаже CNN оказался офицером Асадовской разведки
CNN сообщил, что так называемый сирийский «заключенный», которого журналистка «помогла освободить» 12 декабря, является бывшим офицером разведки режима Асада, который, по сообщениям местных источников, известен своими вымогательствами и преследованиями в прошлом. #Сирия #Дамаск #CNN #разведчик #заключенный #узник #журналистка #освобождение #разоблачение
«Освобожденный заключенный» в репортаже CNN оказался офицером Асадовской разведки / Others
17 декабря 2024 г.
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