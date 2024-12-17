Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в резиденции в Анкаре. На переговорах стороны обсудили укрепление турецко-катарских отношений и рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы.

Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность, единство и унитарное устройство Сирии. Он отметил важность международного сотрудничества в восстановлении страны и призвал мировое сообщество активно участвовать в этом процессе.

Эрдоган также заявил, что Турция будет продолжать борьбу с террористическими организациями, которые угрожают национальной безопасности Турции и дестабилизируют Сирию.

«Мы предпринимаем решительные шаги для защиты собственной национальной безопасности и скорейшего завершения нестабильности в Сирии. Наша борьба с любыми террористическими организациями будет продолжена», — отметил президент Турции.