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Президент Эрдоган: «Борьба с терроризмом будет продолжена»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани двусторонние отношения и ситуацию в Сирии, подчеркнув важность борьбы с терроризмом и восстановления страны
Президент Эрдоган: «Борьба с терроризмом будет продолжена»
Реджеп Тайип Эрдоган и Тамим бин Хамад Аль Тани / Others
17 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в резиденции в Анкаре. На переговорах стороны обсудили укрепление турецко-катарских отношений и рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы.

Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность, единство и унитарное устройство Сирии. Он отметил важность международного сотрудничества в восстановлении страны и призвал мировое сообщество активно участвовать в этом процессе.

Эрдоган также заявил, что Турция будет продолжать борьбу с террористическими организациями, которые угрожают национальной безопасности Турции и дестабилизируют Сирию.

«Мы предпринимаем решительные шаги для защиты собственной национальной безопасности и скорейшего завершения нестабильности в Сирии. Наша борьба с любыми террористическими организациями будет продолжена», — отметил президент Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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