ХАМАС заявил, что 17 декабря в Дохе состоялись серьезные и позитивные переговоры по прекращению огня и обмену пленными. Переговоры проходили при посредничестве Катара и Египта, говорится в письменном заявлении организации.

«Достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными будет возможно только в том случае, если оккупант не будет выдвигать новых условий», — подчеркнули в ХАМАС.

В ноябре 2023 года стороны уже заключали временное соглашение о прекращении огня и обмене пленными. Тогда перемирие продлилось около недели, после чего Израиль возобновил атаки на сектор Газа.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил 12 декабря, что соглашение о перемирии и обмене пленными в Газе может быть достигнуто к концу года.

Салливан также подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не ожидает вступления Дональда Трампа в должность президента США для заключения соглашения.

«Нетаньяху готов к достижению договоренности сейчас», — заявил он.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена координирует усилия с командой Дональда Трампа для достижения перемирия в секторе Газа и организации обмена пленников между Израилем и ХАМАС.

Источники утверждают, что Байден стремится добиться этих целей до конца своего президентского срока. Дональд Трамп, который займет пост президента 20 января, также поддерживает идею перемирия и обмена пленников до своей инаугурации.