Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили турецко-австрийские отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что Сирия вступает в период, когда народ будет решать судьбу своей страны. Он отметил, что для сохранения территориальной целостности Сирии необходимо очистить страну от всех террористических группировок, включая PKK и ДАЕШ.

Президент также затронул вопрос возвращения сирийских беженцев:

«Гарантии безопасного, достойного и добровольного возвращения сирийцев уже начали реализовываться. Однако для усиления этого процесса необходимо создание устойчивых условий для жизни внутри Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил важность восстановления инфраструктуры и подчеркнул роль международного сообщества в этом вопросе:

«Сирия не сможет восстановиться без глобальной поддержки. Все должны внести свой вклад в возвращение сирийцев и восстановление страны».