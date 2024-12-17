Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу необходимо сохранять прагматичный и открытый подход в отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать торговой войны. Об этом она сказала во вторник в своей речи перед парламентом Италии накануне саммита Европейского совета в Брюсселе.

«Крайне важно поддерживать конструктивный и открытый диалог с новой администрацией Трампа, используя возможности для сотрудничества между ЕС и США и предотвращая торговые споры, которые не пойдут на пользу никому», — подчеркнула Мелони.

Джорджа Мелони уже зарекомендовала себя как один из ближайших потенциальных союзников Трампа среди европейских лидеров, выступая в роли связующего звена между ЕС и администрацией республиканского президента. Она была одной из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре, а он, в свою очередь, назвал Мелони «энергичным лидером» после их недавней встречи в Париже.

Трамп высоко оценил итальянского премьера, отметив: «Она фантастическая. Прекрасный лидер и замечательный человек».

Отвечая на угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары, Мелони призвала ЕС сосредоточиться на собственных интересах. «Не спрашивайте, что США могут сделать для вас, подумайте, что Европа должна сделать для себя», — заявила она в преддверии встречи лидеров ЕС в Будапеште. По ее словам, Европе необходимо найти баланс в таких вопросах, как конкурентоспособность и тарифы.