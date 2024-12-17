Великобритания ввела санкции против 20 судов и двух компаний, связанных с поставками российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Об этом говорится в сообщении британского правительства, опубликованном 17 декабря.

Под ограничения попали две компании — 2Rivers из Дубая и Сингапура, специализирующиеся на торговле энергоносителями, а также 20 танкеров. Они ходят под флагами Панамы, Габона, Антигуа и Барбуда, Гондураса, Джибути, Вьетнама и Палау.

Лондон обвиняет компании в том, что они «получали выгоду за счет поддержки российского энергетического сектора». По данным британских властей, в санкционный список уже внесены более 100 судов, включая 93 нефтеналивных танкера. Великобритания утверждает, что это больше, чем у любой другой страны.

На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер призвал союзников по «Группе семи» усилить давление на Россию и нарастить поддержку Украины. В новом заявлении британское правительство подтвердило выделение 20 млн фунтов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Еще 30 млн фунтов направят на гуманитарную помощь — напрямую Украине и через международные организации.

16 декабря Совет Евросоюза принял 15-й пакет санкций против России в ответ на ее нападение на Украину. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности теневого флота.

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.

Среди других мер — запрет на признание решений российских арбитражных судов, связанных с европейскими компаниями, и ужесточение правил вывода активов из России.