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Путин: мы не можем до бесконечности повышать расходы на оборону
Свыше 430 тысяч россиян записались в армию в этом году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями оборонных ведомств. По словам Путина, Россия тратит до 6,3% ВВП на оборону, но увеличивать до бесконечности эти расходы РФ не может. #Россия #Москва #Путин #война #армия #вооруженныесилы #ВВП #оборона
Путин: мы не можем до бесконечности повышать расходы на оборону / Others
17 декабря 2024 г.
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