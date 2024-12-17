Путин: мы не можем до бесконечности повышать расходы на оборону

Свыше 430 тысяч россиян записались в армию в этом году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями оборонных ведомств. По словам Путина, Россия тратит до 6,3% ВВП на оборону, но увеличивать до бесконечности эти расходы РФ не может. #Россия #Москва #Путин #война #армия #вооруженныесилы #ВВП #оборона