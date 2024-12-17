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Фахреттин Алтун: «TRT Farsi станет мостом между Турцией и Ираном»
Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун представил медиаплатформу TRT Farsi, отметив ее роль в укреплении культурных связей
Фахреттин Алтун: «TRT Farsi станет мостом между Турцией и Ираном»
Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
17 декабря 2024 г.

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун объявил о запуске цифровой платформы TRT Farsi, которая будет вещать на фарси и станет важным звеном в культурном и информационном взаимодействии региона.

Фахреттин Алтун отметил, что создание TRT Farsi восполнит важный пробел и откроет новые возможности для диалога с фарсоязычной аудиторией:

«Создавать качественный контент на таком богатом языке, как фарси, — это служение мировой культуре и общему будущему человечества», — заявил он.

По словам Алтуна, новая платформа обеспечит информационный обмен и укрепит культурные связи между странами региона. Он подчеркнул, что TRT Farsi станет примером настоящего диалога и внесет вклад в региональную стабильность.

Особое внимание Алтун уделил отношениям Турции и Ирана, назвав платформу «ключевым шагом в укреплении двусторонних связей между двумя древними государствами».

«Мы строим прямой канал общения, который сблизит два народа и откроет новые перспективы для сотрудничества», — подчеркнул Алтун.

Он также поблагодарил команду TRT за проделанную работу и выразил надежду, что TRT Farsi станет важной медиаплощадкой для фарсоязычных стран.

«Желаю, чтобы этот проект принес пользу всем нам», — заключил Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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