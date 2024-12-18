Россия начала вывод значительных военных сил и оборудования из Сирии и их переброску в Ливию, сообщили западные официальные лица. По данным CNN, два американских источника подтвердили, что российские военно-морские активы начали перемещаться из Сирии в Ливию.

Один из западных чиновников в области обороны также отметил, что Москва усилила давление на восточноливийского военного лидера Халифу Хафтара с целью получения контроля над портом в Бенгази.

Эти действия происходят на фоне оценок российскими властями перспектив нового сирийского правительства, возглавляемого бывшей оппозиционной группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Москва рассматривает возможность переговорного урегулирования, которое позволило бы сохранить присутствие российских сил на базах в Сирии, таких как авиабаза Хмеймим в Латакии и порт в Тартусе.

Контроль над этими объектами был стратегически важен для России на протяжении последнего десятилетия. Они обеспечивали доступ к теплым водам, возможность проецировать военное влияние и предположительно использовались для транспортировки грузов между Россией и Африкой.

Попытки России получить порт в Ливии преследуют аналогичные цели. По словам оборонного источника, в случае неудачи Москва останется без базы в Средиземном море, что ослабит ее влияние на южном фланге НАТО.