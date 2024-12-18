ПОЛИТИКА
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Момент, как Вануату сотрясает землетрясение магнитудой 7,4
На видео попали кадры, как землетрясение магнитудой 7,4 сотрясает тихоокеанское государство Вануату. По последним данным погибли 14 человек, более 200 получили ранения. Подземные толчки зарегистрировали в 30 километрах к западу от города Порт-Вила, столицы Вануату. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров. Серьезный ущерб нанесен коммерческим зданиям, посольствам и больницам. Многочисленные афтершоки сотрясали остров в течение ночи. Во многих местах прервано электро- и водоснабжение, а также связь.
Момент, как Вануату сотрясает землетрясение магнитудой 7,4 / Others
18 декабря 2024 г.
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