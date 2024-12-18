Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что израильские войска останутся в буферной зоне на сирийской границе, захваченной после свержения президента Сирии Башара Асада, до тех пор пока не будет достигнуто «новое соглашение, гарантирующее безопасность Израиля».

Нетаньяху выступил с этим заявлением с вершины горы Эш-Шейх (в Израиле — Хермон), расположенной примерно в 10 км от оккупированных Голанских высот. Это стало первым случаем, когда действующий израильский лидер посетил точку в такой глубине сирийской территории.

Израиль захватил участок южной Сирии вдоль границы с Голанскими высотами через несколько дней после того, как Асад был свергнут вооруженной оппозицией. Буферная зона, охватывающая около 400 кв. км сирийской территории, ранее считалась демилитаризованной в соответствии с соглашением ООН от 1974 года.

Этот шаг вызвал осуждение — Израиль обвинили в нарушении условий перемирия и эксплуатации хаоса в Сирии для территориальных захватов. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что продвижение израильских войск нарушает соглашение о буферной зоне: «Оккупация остается оккупацией, независимо от ее продолжительности».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, сопровождавший Нетаньяху, поручил армии укрепить свои позиции в регионе, готовясь к длительному присутствию. «Вершина Хермона — это глаза государства Израиль, позволяющие идентифицировать врагов как рядом, так и вдали», — подчеркнул Кац.

Международное сообщество продолжает осуждать израильскую аннексию Голанских высот, осуществленную после их захвата в ходе войны 1967 года. Пока только США официально признали контроль Израиля над этой территорией.