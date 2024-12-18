Система здравоохранения Германии может столкнуться с кризисом, если тысячи сирийских врачей, работающих в стране, решат вернуться на родину, предупреждают официальные лица.

Глава Ассоциации больниц Германии (DKG) Геральд Гасс заявил, что массовый отъезд сирийских специалистов окажет ощутимое влияние на систему здравоохранения. «Мы понимаем их желание вернуться в Сирию, где они крайне востребованы, но это будет серьезным ударом для наших медицинских учреждений», — сказал он газете Der Spiegel.

По данным опроса Сирийской ассоциации врачей и фармацевтов в Германии (SyGAAD), 75 % сирийских медиков рассматривают возможность возвращения на родину после падения режима Башара Асада.

Психиатр и член SyGAAD доктор Мехиар Альхашрум уточнил, что в Германии работает около 6 тыс. врачей из Сирии, согласно официальным данным, при этом общее число может достигать 10 тыс., если учитывать уже получивших немецкое гражданство.

Он подчеркнул, что многие врачи чувствуют долг перед своей страной и хотят участвовать в ее восстановлении. «В Сирии врачи традиционно пользуются высоким уважением, чего иногда не хватает в Германии», — сказал Альхашрум в интервью Brussel’s Signal, предполагая, что до 80 % сирийских врачей могут вернуться в течение ближайших 3-5 лет при условии стабильности в Сирии.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал сирийских врачей «незаменимыми» для системы здравоохранения. «Они полностью интегрированы и играют ключевую роль», — заявил он, отметив, что политические призывы к депортации беженцев создают атмосферу неопределенности.

Вопрос возвращения сирийских врачей обостряется на фоне роста миграционных дебатов перед выборами 2025 года. После решения Ангелы Меркель принять более миллиона беженцев в 2015 году, Германия также предоставила убежище 1,2 млн граждан Украины.

Несмотря на усиливающиеся призывы ультраправых партий к репатриации сирийцев, работодатели и профсоюзы подчеркивают, что мигранты необходимы для преодоления нехватки рабочей силы в стране. Однако многие врачи, такие как Альхашрум, не скрывают своей мечты вернуться домой. «Каждый день я представляю, как возвращаюсь в Сирию к своим родным», — поделился он.