Россия заявила о задержании гражданина Узбекистана, подозреваемого в организации взрыва, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Теракт произошел у его дома в Москве, где взорвалась бомба, спрятанная в электросамокате.

В Следственном комитете России заявили, что подозреваемый признался в совершении убийства «по заданию украинских спецслужб». В опубликованном телеграм-каналом Baza видео подозреваемый, одетый в зимнюю куртку, рассказал, как прибыл в Москву, приобрел электросамокат, получил самодельное взрывное устройство и установил его у подъезда дома Кириллова.

Взрыв был произведен дистанционно, когда генерал вышел из здания. В результате также погиб его помощник. Подозреваемый заявил, что за убийство ему было обещано $100 тыс. и вид на жительство в одной из европейских стран.

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за убийство, назвав Кириллова причастным к применению химического оружия против украинских войск, что Россия отрицает.

Следствие продолжает поиск других участников преступления. Сообщается о задержании еще одного подозреваемого.