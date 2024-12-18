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В РФ арестовали подозреваемого в подрыве генерала Кириллова
Российские власти отчитались об аресте гражданина Узбекистана, которому вменяют исполнение убийства высокопоставленного военного
В РФ арестовали подозреваемого в подрыве генерала Кириллова
Фото: Reuters / Others
18 декабря 2024 г.

Россия заявила о задержании гражданина Узбекистана, подозреваемого в организации взрыва, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Теракт произошел у его дома в Москве, где взорвалась бомба, спрятанная в электросамокате.

В Следственном комитете России заявили, что подозреваемый признался в совершении убийства «по заданию украинских спецслужб». В опубликованном телеграм-каналом Baza видео подозреваемый, одетый в зимнюю куртку, рассказал, как прибыл в Москву, приобрел электросамокат, получил самодельное взрывное устройство и установил его у подъезда дома Кириллова.

Взрыв был произведен дистанционно, когда генерал вышел из здания. В результате также погиб его помощник. Подозреваемый заявил, что за убийство ему было обещано $100 тыс. и вид на жительство в одной из европейских стран.

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за убийство, назвав Кириллова причастным к применению химического оружия против украинских войск, что Россия отрицает.

Следствие продолжает поиск других участников преступления. Сообщается о задержании еще одного подозреваемого.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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