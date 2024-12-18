Сирийские оппозиционные силы, свергнувшие правительство Башара Асада, расформируют свои военные подразделения для создания национальной армии. Об этом 17 декабря заявил лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани. По его словам, этот шаг позволит централизовать государственное управление и укрепить контроль над Сирией.

Аль-Джулани, теперь выступающий под своим именем Ахмед аш-Шараа, сообщил, что военные из различных оппозиционных сил войдут в состав единой армии. Она будет подчиняться министерству обороны. Это свидетельствует о смене подхода от оппозиции к государственной администрации.

На встрече с лидерами друзской общины Аль-Джулани подчеркнул важность национального единства. «Необходим общественный договор между государством и всеми конфессиями для гарантии социальной справедливости», — заявил он.

Роспуск военного крыла ХТШ рассматривается как стратегический шаг для снятия международных ограничений с группы, которая по-прежнему находится в «‎черных списках»‎ США и Евросоюза. Ряд западных стран, включая Британию и США, уже отметили, что готовы пересмотреть статус ХТШ и наладить контакты с новыми властями Сирии.

Представители Франции, Германии и Британии посетили или посетят Дамаск на этой неделе, а США, как сообщается, уже провели прямые переговоры с ХТШ. 17 декабря глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас объявила о планах вновь открыть представительство ЕС в Дамаске.

Тем временем ключевые региональные игроки, такие как Турция и Катар, также предпринимают шаги по восстановлению своих посольств в Сирии, что свидетельствует о более широком признании нового руководства страны.

Аль-Джулани также объявил о планах отменить принудительный призыв и гарантировать, что оружие будет находиться исключительно у официальной армии.

Новое правительство сталкивается с серьезными вызовами, особенно в вопросах обеспечения безопасности в столице. Силы ХТШ, главным образом из Идлиба, были переброшены для поддержания порядка в Дамаске — все потому, что местная полиция практически исчезла после падения режима Асада.