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США разместят атомные бомбы в Британии
Вашингтон строит хранилище тактического ядерного оружия на военной базе Лейкенхит — бомбы будут в три раза мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму
США разместят атомные бомбы в Британии
фото: Reuters / Reuters
18 декабря 2024 г.

Соединенные Штаты могут разместить тактическое ядерное оружие на своей военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По данным источников издания, США строят хранилище для тактического ядерного оружия на военной базе. Строительство планируется завершить в ближайшие годы.

Если эти планы будут реализованы, это станет первым размещением ядерного оружия США в Великобритании за последние 15 лет.

В 2008 году Лондон попросил американцев вывести свои ядерные ракеты из королевства, когда угроза со стороны Москвы, как считали британские военачальники, снизилась.

Согласно документам Пентагона, на авиабазе Лейкенхит планируется разместить ядерные боеголовки, мощность которых в три раза превышает силу бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В настоящее время США разместили около 100 ядерных бомб типа B61 на своих базах в европейских странах, включая Бельгию, Италию, Нидерланды и др. Еще 150 бомб хранятся на территории США и могут быть доставлены истребителями F-35 до российских границ в течение нескольких минут.

Кроме того, Великобритания и Франция обсуждают возможность совместной разработки собственного тактического ядерного оружия, чтобы снизить военную зависимость от США.

В Москве на эти заявления реагируют с нескрываемым раздражением. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал дать зеркальный ответ США, если ядерное оружие появится у границ России. В июне прошлого года Москва разместила ядерные боеголовки в Беларуси, а в этом году Александр Лукашенко заявил о возможном размещении ракет «‎Орешник» на территории республики. ‎

Эти новости появились на фоне предупреждений о возможной масштабной войне с Россией. Адмирал Роб Бауэр, высокопоставленный представитель НАТО, в январе заявил, что жителям стран Запада следует серьезно готовиться к войне с Россией в течение ближайших двух десятилетий.

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