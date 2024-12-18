США требуют от ООН начать международное расследование военных преступлений и массовых убийств в Сирии, заявили 17 декабря в Госдепартаменте. Там отметили, что добиваются от ООН и связанных с ней организаций прозрачности — чтобы семьи погибших и пропавших без вести могли узнать правду о своих близких, убитых жестоким режимом Башара Асада.

Также Вашингтон требует от всемирной организации начать судебное расследование, чтобы привлечь павший сирийский режим к ответственности за массовые захоронения, центры содержания и пыток в Сирии.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что США будут настаивать, чтобы те, кто совершал эти преступления, понесли заслуженное наказание — где бы они ни скрывались.

Миллер отметил, что администрация президента Джо Байдена активно сотрудничает с независимым учреждением по поиску пропавших лиц в Сирии, а также с другими органами ООН, чтобы раскрыть правду и добиться справедливости для сирийского народа.

В тот же день международный прокурор по военным преступлениям представил шокирующие данные из массовых захоронений, описывая их как часть «‎‎машины смерти», управляемой людьми Асада. Прокурор предположил, что с 2013 года более 100 тыс. человек подверглись пыткам и были убиты в рамках этой системы.

«‎Доказательства, поступающие из Сирии всего за 10 дней после падения режима Асада, поражают своей жестокостью‎», — заявил Миллер на брифинге. Он подчеркнул, что собранная американским правительством информация, часть которой пока не разглашается, еще больше подтверждает ужасы, происходившие в стране.

«‎Мы видим все больше и больше доказательств бесчеловечного обращения, пыток и убийств, совершенных сирийским режимом против собственного народа‎», — добавил Миллер.

Конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году после подавления Асадом мирных протестов, унес жизни 500 тыс. человек и привел к полномасштабной гражданской войне.