Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные установят бессрочный контроль над Газой даже после «поражения ХАМАС» и прогресса на переговорах о перемирии.

Кац написал на платформе X, что правительство обеспечит «безопасность Газы с полным свободным доступом для действий, как это уже сделано в Иудее и Самарии» — так Израиль называет оккупированный Западный берег. Он добавил: «Мы не допустим возвращения к реальности до 7 октября».

Фактически это означает, что Тель-Авив намерен полностью оккупировать Газу и не допустить возникновения на ее территории независимого палестинского самоуправления.

Израиль уже перестал скрывать свои планы оккупировать Газу. 16 декабря депутат от «Ликуда» Авихай Боарон предложил законопроект, который позволит возобновить строительство незаконных израильских поселений в Газе.

Если закон будет принят, это даст легальную базу для строительства незаконных форпостов в секторе. Они существовали в Газе до 2005 года, когда по инициативе премьера Ариэля Шарона Израиль в одностороннем порядке вывел всех израильтян из Газы и районов Западного берега.

Тем временем израильское издание Ynet сообщило, что армия планирует сохранить контроль над занятыми территориями, чтобы не допустить возвращения палестинцев в свои дома на севере Газы. Этот план, известный как «План генералов» или «План Эйланда», предусматривает оккупацию северных областей Газы.

Правозащитные организации раскритиковали заявления Каца, называя их признанием в «этнических чистках» и «извращением закона». Согласно плану, предложенному группой израильских резервистов, жителей Северной Газы насильно выселят, а регион будет осажден.

Израиль уже начал исполнять этот план — в ноябре и декабре израильские военные заблокировали поставки всей гуманитарной помощи. Кроме того, Тель-Авив откровенно признал, что все гражданские лица, остающиеся на севере Газы, рассматриваются как законные военные цели. Речь идет о более 400 тыс. палестинцев.