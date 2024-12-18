ТУРЦИЯ
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Турция впервые построит корабли для другой страны НАТО
Турция выиграла тендер на экспорт военных судов для Португалии — члена ЕС и НАТО
Турция впервые построит корабли для другой страны НАТО
Халук Гёргун / Фото: AA / Others
18 декабря 2024 г.

Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух логистических судов для военно-морских сил Португалии, опередив крупных мировых конкурентов. Этот контракт стал первым в истории Турции проектом по экспорту военных кораблей в страну, входящую в Евросоюз и НАТО.

Церемония подписания соглашения прошла в Лиссабоне с участием турецких официальных лиц и представителей португальского флота. Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн отметил: «Турция входит в десятку стран мира, способных строить собственные военные корабли, и мы начали экспортировать их союзникам».

Генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз подчеркнул, что выбор Португалии, исторически важного игрока в морских перевозках, стал поводом для гордости.

Строительство судов начнется в 2025 году. Корабли длиной 137 метров смогут развивать скорость свыше 18 узлов, находиться в море до 90 дней, перевозить до 20 легких бронемашин и размещать 200 человек. Они будут оснащены системами ПВО, дистанционно управляемыми пушками и платформами для дронов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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