Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух логистических судов для военно-морских сил Португалии, опередив крупных мировых конкурентов. Этот контракт стал первым в истории Турции проектом по экспорту военных кораблей в страну, входящую в Евросоюз и НАТО.

Церемония подписания соглашения прошла в Лиссабоне с участием турецких официальных лиц и представителей португальского флота. Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн отметил: «Турция входит в десятку стран мира, способных строить собственные военные корабли, и мы начали экспортировать их союзникам».

Генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз подчеркнул, что выбор Португалии, исторически важного игрока в морских перевозках, стал поводом для гордости.

Строительство судов начнется в 2025 году. Корабли длиной 137 метров смогут развивать скорость свыше 18 узлов, находиться в море до 90 дней, перевозить до 20 легких бронемашин и размещать 200 человек. Они будут оснащены системами ПВО, дистанционно управляемыми пушками и платформами для дронов.