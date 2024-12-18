Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не обладает достаточной военной силой, чтобы вернуть Крым и Донбасс военным путем. В интервью французской газете Le Parisien 17 декабря украинский лидер отметил: Украина не может отказаться от этих территорий, но прямо сейчас они находятся под контролем России, и у Киева нет достаточной военной мощи, чтобы изменить расклад сил.

Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины запрещает отдавать любые земли. Он также отметил, что Киев может рассчитывать лишь на международное дипломатическое давление, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Впрочем, в июне президент Путин отверг подобные условия, выдвинув встречный ультиматум: Москва требует, чтобы Киев отдал территории всех четырех областей, на которые претендует Россия — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. При этом РФ контролирует лишь части этих регионов, больше всего продвинувшись на Луганщине. В Донецкой области российские военные, например, контролируют лишь 60% территории. Путин же требует, чтобы Киев отдал всю территорию этих регионов в их административных границах.

На вопрос, готов ли Зеленский вести переговоры напрямую с Путиным, украинский лидер подчеркнул, что все будет решаться на поле боя. Он признал, что Украина не находится в сильной позиции, но и не в слабой.

Что касается будущего Украины в НАТО и Европейском Союзе, Зеленский дал довольно расплывчатый ответ, особенно по поводу членства в НАТО. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует как минимум на 20 лет заморозить вступление Украины в НАТО.

Однако Зеленский полностью уверен, что Украина в конечном итоге станет частью ЕС. Он также ясно дал понять, что Украина не позволит никому вести переговоры с Россией без участия Киева.

При этом украинский президент уточнил, что Украина ищет дипломатическое решение, чтобы избежать дальнейших жертв, особенно касающихся Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.