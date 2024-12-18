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Президент Эрдоган обсудил с Макроном Сирию
Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции, обсудив усилия по восстановлению Сирии и возвращению беженцев на родину
Президент Эрдоган обсудил с Макроном Сирию
Фото: АА / Others
18 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время беседы лидеры обсудили отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии и приветствовал решение Франции вновь открыть свое посольство в Дамаске.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что уже начата работа над процессом возвращения сирийских беженцев на родину. Он подчеркнул необходимость международного сотрудничества для создания условий, которые позволят сирийцам вернуться и остаться в своей стране, а также для реализации программ по восстановлению и развитию региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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