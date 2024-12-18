ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Турция больше, чем Турция»
На церемонии вручения научных наград глава турецкого государства обозначил глобальную миссию страны и ее интересы за пределами национальных границ
Президент Эрдоган: «Турция больше, чем Турция»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения наград TÜBİTAK и TÜBA / Фото: AA / Others
18 декабря 2024 г.

Каждое событие, происходящее в последнее время в нашем регионе, особенно в Сирии, напоминает нам об одной истине: Турция больше, чем Турция. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения наград TÜBİTAK и TÜBA в Конгресс-центре Бештепе, где были отмечены достижения 57 деятелей науки.

«Мы как нация не можем ограничивать свой горизонт 780 тыс. квадратных километров. Как человек не может убежать от своей судьбы, так и Турция, и турецкий народ не могут избежать своего предначертания», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил необходимость следования исторической миссии страны, указав на значимость присутствия Турции в различных регионах мира, включая Ливию, Сирию и Сомали. По его словам, те, кто не понимает масштабных преобразований страны за последние 22 года, могут испытывать трудности в осмыслении текущих событий.

«Мы будем, как всегда, смотреть вперед и сосредотачиваться на наших целях», — заключил президент, призвав участников церемонии к ответственному исполнению своих обязанностей в развитии страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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