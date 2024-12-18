Израиль построит больше поселений на Голанах

Израиль расширяет оккупационную зону на Голанских высотах. 15 декабря Биньямин Нетаньяху объявил о планах окончательно захватить сирийские Голаны и застроить их израильскими незаконными поселениями. Что будет с сирийцами, которые оказались на захваченной Израилем территории, и есть ли хоть какая-то возможность помешать оккупации— разбирался TRT на русском.