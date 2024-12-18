ПОЛИТИКА
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Израиль построит больше поселений на Голанах
Израиль расширяет оккупационную зону на Голанских высотах. 15 декабря Биньямин Нетаньяху объявил о планах окончательно захватить сирийские Голаны и застроить их израильскими незаконными поселениями. Что будет с сирийцами, которые оказались на захваченной Израилем территории, и есть ли хоть какая-то возможность помешать оккупации— разбирался TRT на русском.
Израиль построит больше поселений на Голанах / Others
18 декабря 2024 г.
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