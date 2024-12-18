Пентагон охарактеризовал ситуацию в Сирии как «хрупкую» и подтвердил продолжение переговоров с Турцией на фоне напряженности из-за американской поддержки PKK/YPG.

«Турция является очень ценным союзником по НАТО, и мы продолжаем поддерживать каналы связи открытыми в том, что касается ситуации в Сирии и региональных интересов безопасности, таких как ИГИЛ [террористическая организация ДАЕШ – ред.]», – заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

«Мы признаем, что ситуация в Сирии сейчас хрупкая, особенно в том, что касается периода после режима Асада. Силы США на протяжении многих лет тесно сотрудничают с СДС в миссии по разгрому ИГИЛ, и это остается нашим фокусом», — отметил Райдер в ответ на вопрос агентства «Анадолу».

По словам представителя Пентагона, диалог с Турцией сосредоточен на «ситуации в Сирии в целом», включая усилия «по обеспечению безопасности и стабильности для сирийского народа» после свержения президента Башара Асада.

США в основном полагаются на СДС как на партнера в операциях против ДАЕШ в Сирии. Однако эта поддержка серьезно осложнила отношения между союзниками по НАТО, поскольку СДС возглавляется YPG – сирийским ответвлением PKK, признанной террористической организацией как в США, так и в Турции.