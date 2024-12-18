Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об усилении российских атак на украинские позиции в Курской области и увеличении давления в Донецкой области.

«Третий день противник проводит интенсивные штурмы в Курской области», — сообщил Сырский в онлайн-выступлении перед правительственными и региональными чиновниками, добавив, что Россия «активно» использует северокорейские войска, которые несут значительные потери.

По данным американского военного чиновника, северокорейские войска потеряли несколько сотен человек в Курской области, их состав варьировался от рядовых до высших чинов.

Украинские военные в вечернем отчете сообщили об отражении 42 российских атак в Курской области. Число боевых столкновений за сутки возросло до 68, по сравнению с примерно 40 на прошлой неделе. С августа, когда Украина начала операцию в Курской области, было потеряно более 40% контролируемой территории.

Сырский также отметил эскалацию боев в Донецкой области, где российские силы продвигаются самыми быстрыми темпами в этом году. По его словам, российские войска продолжают концентрировать атаки на логистических центрах Покровск и Курахово.

Министерство обороны России заявило о взятии под контроль села Анновка к северу от Покровска, где находится единственная в Украине шахта по добыче коксующегося угля для сталелитейной промышленности.

Обострение боевых действий происходит накануне возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, который в понедельник заявил, что Украина должна быть готова к заключению сделки с Россией для прекращения почти трехлетней войны.