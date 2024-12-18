Палестинец использует обломки домов для строительства могил

Металлические листы, цементные блоки, арматуру и прочие подручные материалы палестинец Абдельазиз Абу Хинди использует для строительства могил в Нусейрате в секторе Газа. Стройматериалы он собирает среди обломков зданий, разрушенных израильскими ударами. Из-за отсутствия необходимого и большой смертности приходится хоронить по несколько человек в могиле. #Палестина #Газа #Нусейрат #секторГаза #волонтер #обломки #могилы #авиаудары #Израиль