ПОЛИТИКА
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Палестинец использует обломки домов для строительства могил
Металлические листы, цементные блоки, арматуру и прочие подручные материалы палестинец Абдельазиз Абу Хинди использует для строительства могил в Нусейрате в секторе Газа. Стройматериалы он собирает среди обломков зданий, разрушенных израильскими ударами. Из-за отсутствия необходимого и большой смертности приходится хоронить по несколько человек в могиле. #Палестина #Газа #Нусейрат #секторГаза #волонтер #обломки #могилы #авиаудары #Израиль
Палестинец использует обломки домов для строительства могил / Others
18 декабря 2024 г.
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