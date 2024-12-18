ПОЛИТИКА
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Израиль убил по меньшей мере 10 палестинцев возле больницы «Камаль Адван» в Газе
По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому рядом с больницей «Камаль Адван» в Бейт-Лахии на севере Газы. Медики попытались извлечь раненных из-под завалов, однако там остались выжившие и тела погибших. Директор больницы Хуссам Абу-Сафия сказал, что в учреждении не хватает необходимых инструментов и ресурсов для оказания помощи пострадавшим. #Газа #Палестина #СеверГазы #БейтЛахия #ХуссамАбуСафия #авиаудар #погибшие #Израиль
Израиль убил по меньшей мере 10 палестинцев возле больницы «Камаль Адван» в Газе / Others
18 декабря 2024 г.
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