Израиль убил по меньшей мере 10 палестинцев возле больницы «Камаль Адван» в Газе

По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому рядом с больницей «Камаль Адван» в Бейт-Лахии на севере Газы. Медики попытались извлечь раненных из-под завалов, однако там остались выжившие и тела погибших. Директор больницы Хуссам Абу-Сафия сказал, что в учреждении не хватает необходимых инструментов и ресурсов для оказания помощи пострадавшим. #Газа #Палестина #СеверГазы #БейтЛахия #ХуссамАбуСафия #авиаудар #погибшие #Израиль