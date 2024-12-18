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Британские истребители совершили посадку в Анкаре
После возвращения с учений в Катаре два Eurofighter Typhoon приземлились на турецкой авиабазе Муртед для демонстрации военно-воздушным силам Турции
Британские истребители совершили посадку в Анкаре
Истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании / Фото: Reuters / Others
18 декабря 2024 г.

По возвращении с учений в Катаре два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании приземлились на авиабазе Муртед в Анкаре. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По информации оборонного ведомства, британские самолеты, прибывшие для ознакомления турецких военно-воздушных сил, встречали государственный министр оборонных закупок и промышленности Великобритании Мария Игл, командующий ВВС Турции генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу, заместитель министра Шуай Алпай и военнослужащие.

Турция уже некоторое время проявляет интерес к истребителям Eurofighter Typhoon. По словам министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, Берлин снял возражения против продажи благодаря усилиям Великобритании, Испании и Италии – стран, которые вместе с Германией входят в консорциум-производитель этих самолетов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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