По возвращении с учений в Катаре два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании приземлились на авиабазе Муртед в Анкаре. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По информации оборонного ведомства, британские самолеты, прибывшие для ознакомления турецких военно-воздушных сил, встречали государственный министр оборонных закупок и промышленности Великобритании Мария Игл, командующий ВВС Турции генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу, заместитель министра Шуай Алпай и военнослужащие.

Турция уже некоторое время проявляет интерес к истребителям Eurofighter Typhoon. По словам министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, Берлин снял возражения против продажи благодаря усилиям Великобритании, Испании и Италии – стран, которые вместе с Германией входят в консорциум-производитель этих самолетов.