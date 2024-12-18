В последние дни существования режима Башара Асада его армия, которая в 2020 году насчитывала около 130 тыс. человек, практически не оказала сопротивления наступающим повстанцам. Военнослужащие делятся воспоминаниями о том, как это происходило.

«Командир приказал мне начать стрельбу. Он сказал, если не начнешь стрелять во врага, тебя сочтут предателем и накажут», – вспоминает 27-летний призывник Амр, который просто стрелял в пустоту, чтобы избежать наказания.

«Нам продолжали говорить: «Не отступайте, подкрепление в пути». Но все знали, что это ложь. Никакого подкрепления не было», – рассказывает он о боях к северу от Хамы, где военные в итоге начали массово снимать форму и складывать оружие.

Лейтенант Набиль описывает события 5 декабря в Дамаске: «Нам приказали взять оружие и готовиться защищать город. Некоторые отказались, но офицеры-алавиты выполнили приказ. Думаю, даже те, кто взял оружие, на самом деле не хотели воевать».

Сержант Мохаммед, получивший приказ о мобилизации, ответил отказом: «Я сказал, что мне нужно зарабатывать деньги, чтобы кормить детей, так что на службу я не пойду. Но на самом деле я просто не хотел воевать. Мы, сирийцы – братья и не должны воевать друг с другом».

По словам военных, на контрольных пунктах власти отчаянно пытались остановить бегущих солдат, угрожая расстрелом, но те либо обходили посты, либо показывали гражданские документы. На улицах Дамаска можно было видеть брошенную военную форму и покинутые танки, а «на улицах было слышно, как солдаты проклинают Асада на бегу».

Эксперты отмечают, что к краху армии привели несколько факторов: ослабление поддержки со стороны России, Ирана и «Хезболлы», а также нежелание военных сражаться за режим на фоне катастрофической инфляции при зарплате рядового в 500 тыс. сирийских фунтов ($40) в месяц.