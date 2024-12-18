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Президент Эрдоган: «Стабильность Сирии - ключ к миру в регионе»
В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана президент Турции заявил о начале нового этапа в сирийском урегулировании
Президент Эрдоган: «Стабильность Сирии - ключ к миру в регионе»
Наджиб Микати и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
18 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности и ситуация в Сирии.

Говоря о ситуации в Ливане, Эрдоган отметил, что более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за израильской агрессии. «Безопасность Ливана нельзя рассматривать отдельно от стабильности региона», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам президента Турции, необходимо продолжать оказывать давление на Израиль для строгого соблюдения режима прекращения огня и компенсации ущерба, причиненного Ливану. «Мы продолжим вносить свой вклад в единство и внутренний мир ливанского народа», — заявил Эрдоган.

Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. «В Сирии начался новый период. Стабильность Сирии означает стабильность региона. Весь регион страдал от этих проблем последние 13 лет. Турция продолжит поддерживать наших сирийских братьев, как это было с самого начала конфликта», — отметил президент.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в свою очередь подчеркнул, что Турция всегда оказывала поддержку Ливану в сложные периоды истории, и выразил обеспокоенность тем, что Израиль не соблюдает режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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