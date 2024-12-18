Не смогли договориться

«Я хочу поблагодарить пять конкретных стран, которые зафиксировали позицию, поддерживающую грузинский народ на этом совете. Это, как вам известно, Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния. Они защитили интересы грузинского народа на Совете», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после того, как стало известно эти государства ЕС заблокировали вопрос принятия персональных санкций против Тбилиси.

Однако в Брюсселе не исключают, что все же могут отменить безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов. В случае, если это решение все же будет принято, оно скорее унизит представителей власти страны, но не навредит им, поскольку они всегда могут попасть в ЕС по своим обычным паспортам, учитывая, что между сторонами действует безвизовый режим.

Главы МИД стран Евросоюза решили рассмотреть, как можно наказать Тбилиси после того, как Европарламент осудил правительство кавказской республики за фальсификацию парламентских выборов, а также раскритиковал процедуру выборов президента. Главу государства накануне избрала коллегия выборщиков из 300 депутатов различных органов.

Проголосовать пришли 225 выборщиков, из них лишь один политик не поддержала фаворита партии власти. Оппозиция, не признав итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, бойкотирует заседания законодательного органа и не выдвигала претендентов на пост главы государства.

Единственным кандидатом стал бывший футболист, чемпион России Михаил Кавелашвили, которого поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция считает, что его профессиональный и жизненный опыт не соответствуют должности главы государства. Однако противники власти, несмотря на ежедневные акции протеста в Тбилиси, не смогли помешать ему стать президентом.

Остаться в президентском дворце

Действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что никаких выборов не было и она не собирается покидать свой пост после формального истечения срока полномочий 29 декабря.

Она заявила, что в стране «нет легитимного парламента, а значит нет и легитимной коллегии выборщиков, соответственно, избранный ими президент не может считаться легитимным главой государства».

Зурабишвили утверждает, что даже останется в рабочей резиденции главы государства — во Дворце Орбелиани.

Однако власти Грузии в свою очередь дают понять, что если Саломе Зурабишвили и ее сторонники «перейдут красные линии» в попытках «узурпировать власть», их ждет суровое наказание.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что намерение нынешнего президента забаррикадироваться во дворце подтверждает то, что Зурабишвили — иностранный агент, а агенты, как известно, «всегда плохо заканчивают».

Так что политический кризис в Грузии продолжается. Осложняется ситуация и тем, что в Тбилиси заявили о приостановке переговоров с Брюсселем о евроинтеграции до 2028 года.

В свое время Саломе Зурабишвили избиралась при полной поддержке «Грузинской мечты», но потом ее пути с правящей партии разошлись и президент перешла на сторону оппозиции, а сейчас активно поддерживает протестующих.

Оппозиция не сможет добиться результата

Тем временем действия ЕС подрывают авторитет европейских структур в восприятии грузинского общества. Как показали результаты исследования «Евробарометр», проведенные Брюсселем, за последние полгода доверие к европейским структурам в Грузии снизилось на 6%.

Отношения властей страны с западными партнерами также претерпевают изменения. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили накануне встречи глав МИД ЕС в Брюсселе созвонилась с британским госминистром по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути.

Глава МИД попыталась заверить его, что страна остается верной западному вектору развития. Однако британский дипломат по итогам телефонных переговоров заявил, что общался с представителем «Грузинской мечты», а не с членом грузинского правительства.

Представитель американского Госдепа США Мэтью Миллер сообщил, что Вашингтон в ближайшее время планирует ввести санкции против грузинских властей.

Политолог, руководитель научно-исследовательского института SIKHA foundation в Тбилиси Арчил Сихарулидзе считает, что выборы президента и победа на них Михаила Кавелашвили демонстрируют западным странам, что правящая партия намерена опираться на внутреннее большинство в противовес Зурабишвили.

«Нынешний президент — представитель радикального проевропейства. У избранного президента Кавелашвили нейтральное отношение как к РФ, так и к Европе, он выступает за то, чтобы дружить с Россией, но и при этом интегрироваться в ЕС. Выборы показали, что теперь Тбилиси будет опираться на внутреннего избирателя», — пояснил эксперт.

По его мнению, часть страны не признает Кавелашвили, однако у оппозиции нет ресурсов, поэтому она не сможет ничего сделать.

«Впрочем, избрание Кавелашвили не скажется на ситуации в Грузии. Ведь президент в стране — фигура номинальная, человек, объединяющий государство, который будет призывать к внутренней солидарности и миру», — подытожил специалист.

Однако все же нельзя исключать, что впоследствии грузинские власти могут начать торг с ЕС, поскольку несмотря на все действия правящей партии, они не поставили под сомнение правильность самой идеи евроинтеграции.