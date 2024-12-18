Черные пляжи и птицы в мазуте: около 4 000 волонтеров в России спасают дикую природу

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с участием двух российских танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате шторма оба судна, перевозившие в общей сложности около 9,2 тысячи тонн мазута, получили серьезные повреждения, что привело к разливу нефтепродуктов в акватории Черного моря. По предварительным оценкам, в море вылилось около 3–4 тысяч тонн мазута.