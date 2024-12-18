ПОЛИТИКА
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Первый после падения режима Асада авиарейс Дамаск — Алеппо прошел успешно
В Алеппо приземлился самолет, выполнивший первый после свержения Башара Асада рейс из Дамаска. Пилоты и пассажиры выразили надежду, что в ближайшее время вся территория Сирии будет освобождена и сирийцы снова будут жить в мире в своей стране.
В Алеппо приземлился самолет, выполнивший первый после свержения Башара Асада рейс из Дамаска. Пилоты и пассажиры выразили надежду, что в ближайшее время вся территория Сирии будет освобождена и сирийцы снова будут жить в мире в своей стране. / Others
18 декабря 2024 г.
Истории
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