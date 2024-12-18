Первый после падения режима Асада авиарейс Дамаск — Алеппо прошел успешно

В Алеппо приземлился самолет, выполнивший первый после свержения Башара Асада рейс из Дамаска. Пилоты и пассажиры выразили надежду, что в ближайшее время вся территория Сирии будет освобождена и сирийцы снова будут жить в мире в своей стране.