Европейские страны ведут предварительные переговоры о возможной отправке войск в Украину в случае заключения перемирия или мирного соглашения, сообщает агентство Reuters. Инициатива, продвигаемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, возникла после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил об отказе от размещения американских войск для обеспечения безопасности в регионе.

По информации официальных лиц, обсуждается возможность развертывания контингента численностью в десятки тысяч военнослужащих. Предполагается, что основу сил могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

«Даже если будут предоставлены гарантии безопасности НАТО, кто будет обеспечивать присутствие на местах? Это будут европейцы, поэтому наши военачальники уже готовят планы для рассмотрения европейскими лидерами в будущем», — сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

Однако инициатива уже вызвала разногласия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не планирует участвовать в такой миссии. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что говорить о формате такой миссии преждевременно.

По оценкам аналитиков, для эффективного сдерживания может потребоваться около 40 000 военнослужащих. С учетом ротации общая численность задействованного личного состава может достигать 100 000 человек.

Остаются нерешенными ключевые вопросы, включая мандат миссии, правила применения силы и состав контингента. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто настаивает на необходимости мандата ООН, однако другие официальные лица опасаются, что это даст России, как постоянному члену Совета Безопасности ООН, слишком большое влияние на миссию.

«Что произойдет, если в европейского солдата будет произведен выстрел?» - задается вопросом французский военный чиновник, что указывает на сложность определения правил применения силы.