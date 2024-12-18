ПОЛИТИКА
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У Трампа готовят визит в Киев
СМИ: Кит Келлог намерен посетить Украину и европейские столицы в следующем месяце и открыт к визиту в Москву
У Трампа готовят визит в Киев
Кит Келлог / Фото: Reuters / Others
18 декабря 2024 г.

Специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце. Как сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. Дипломат также готов ко встречам в Москве в случае получения приглашения.

В рамках европейского турне Келлог намерен посетить Лондон, Париж и Рим. Возможный визит в Москву после инаугурации Трампа 20 января стал бы беспрецедентным шагом для американского чиновника на фоне действующих санкций против России, введенных после начала российской военной кампании в феврале 2022 года.

По словам источника, поездка будет носить ознакомительный характер, без реализации конкретных политических целей. Келлог, 80-летний отставной генерал, ранее занимал должности в сфере национальной безопасности в первой администрации Трампа.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о предполагаемом визите Кита Келлога.

«Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются. Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп обешал завершить конфликт путем оказания давления на обе стороны для возобновления переговоров, однако конкретных изменений в политическом курсе пока не представил. В последних выступлениях избранный президент предупредил о возможном прекращении помощи Украине в случае отказа от поиска компромиссного решения.

Сам Трамп во время выступления в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что Зеленский «должен быть готов к переговорам, вот и все». «Сделка необходима. Погибло слишком много людей», — сказал избранный президент США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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