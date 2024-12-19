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Ночь атак на Россию
Масштабная атака украинских дронов на российские регионы привела к пожару на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области
Ночь атак на Россию
Украинский солдат запускает дрон / Фото: Reuters
19 декабря 2024 г.

В ночь на 19 декабря Минобороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на российские регионы. По информации ведомства, было задействовано 84 дрона, из которых 36 сбили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской, один — над Краснодарским краем.

В результате атаки в Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что возгорание было ликвидировано спустя несколько часов. Также один человек получил ранения из-за падения обломков дрона.

Кроме того, губернатор сообщил об атаке ракетами — было зафиксировано три запуска, однако их тип не уточняется.

В Брянской и Белгородской областях пострадавших нет. Однако в Белгородской области дроны повредили два дома, автомобиль и кровлю сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Воронежская область также избежала жертв и серьезных разрушений, заявил губернатор Александр Гусев. О последствиях атак в Курской, Тамбовской областях и Краснодарском крае на данный момент информации нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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