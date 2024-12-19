Кит Келлог, выдвиженец Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине и России, в интервью телеканалу Fox News прокомментировал убийство генерала Игоря Кириллова в Москве.

«Я не думаю, что это действительно неудача, но я бы сказал, что есть правила ведения войны и есть определенные вещи, которые вы просто не делаете. Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя. Вы не должны убивать некомбатантов. Когда вы убиваете важных генералов в их родном городе, вы как бы расширяете [правила], и я не думаю, что это действительно умно», — сказал Келлог, добавив, что, по его мнению, это «не очень хорошая идея».

Келлог также выразил уверенность, что как Россия, так и Украина готовы к переговорам, а Дональд Трамп — тот, кто способен стать посредником.

«Я думаю, у него есть видение того, как это сделать. У него есть энергия, чтобы это сделать. И я думаю, что он на самом деле готов в конечном итоге объединить обе стороны и поговорить», — отметил Келлог.

В начале января 2025 года Келлог планирует посетить Киев, о чем сообщил Reuters. По его словам, это показывает стремление новой администрации США как можно скорее завершить войну. Однако поездка в Москву в рамках визита не планируется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что контактов с Келлогом у Кремля не было.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к самокату. Украинские источники утверждают, что убийство Кириллова было спецоперацией Службы безопасности Украины.