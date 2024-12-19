Израильские военные силы нанесли серию ударов по нескольким районам Йемена в ночь на четверг. По данным подконтрольного хуситам телеканала «Аль-Масира», в результате атак погибли девять человек: семеро в порту Салиф и двое на нефтяном объекте Рас-Исса в западной провинции Ходейда. Также были поражены две центральные электростанции к югу и северу от столицы Саны.

После атаки министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с грозными заявлениями. «Длинная рука Израиля достанет и вас. Кто поднимет руку на государство Израиль, тому руку отрубят; кто причинит вред, получит семикратное возмездие», — пригрозил он.

Израильские военные заявили, что провели «точечные удары по военным целям хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане», уточнив, что пораженные объекты использовались хуситами в военных целях.

Ранее в четверг израильские военные сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Несмотря на перехват, израильские службы экстренной помощи подтвердили, что пять человек получили ранения во время поиска укрытия в Тель-Авиве и других центральных районах страны. Военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил с заявлением по телевидению, заявив, что удар успешно достиг своей цели.

С начала 2024 года коалиция под руководством США проводит авиаудары по позициям хуситов в Йемене в ответ на атаки группировки в Красном море. Хуситы с ноября прошлого года атакуют международное судоходство у берегов Йемена в знак солидарности с палестинцами. В связи с поддержкой Израиля со стороны США и Великобритании хуситы объявили все американские и британские суда военными целями.