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Газпромбанк получил отсрочку от США
США продлили до июня 2025 года разрешение на сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой
Газпромбанк получил отсрочку от США
Газпромбанк / Фото: Reuters
19 декабря 2024 г.

Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Документ доступен на сайте ведомства.

Сделки могут осуществляться только в рамках проектов, начатых до 21 ноября 2024 года, когда Газпромбанк был включен в санкционный SDN-лист. Однако разрешение не распространяется на строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, отмечает телеграм-канал The Sanctions Law.

В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и его дочерних структур в Гонконге, Люксембурге, Швейцарии, ЮАР и на Кипре. Вашингтон объяснил это использованием банка для финансирования российской армии и перевода выплат военным.

С марта 2022 года Газпромбанк был ключевым звеном в расчетах за российский газ с «недружественными» странами. Однако в декабре президент Владимир Путин отменил требование оплачивать газ исключительно через эту организацию.

Издание Bloomberg сообщало, что Евросоюз настаивал на смягчении санкций против Газпромбанка из-за опасений, что ограничения могут нарушить поставки в Европу. По данным источников, некоторые правительства и компании предупреждали о связанных с этим рисках.

В связи с этим ЕС и США обсуждают возможные пути решения проблемы, включая тип и масштаб потенциальных смягчающих мер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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